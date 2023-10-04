Компания «Агроном-сад» Лебедянского района в нынешнем году привлекла для уборки урожая почти три сотни бойцов студенческих отрядов из Красноярска, Перми, Ростова-на-Дону, Томска, Новосибирска, Оренбурга и других регионов страны. Кроме них на предложение улучшить свое материальное положение откликнулись около сотни студентов вузов и ссузов Липецкой области. Ребята собрали за два месяца – с начала августа по 1 октября – более пяти тысяч тонн товарных яблок.

Итоги летней трудовой сессии и дальнейшие перспективы привлечения студентов для работы на предприятиях области подвели на совещании, состоявшемся в одном из крупных агрохолдингов региона. Для вице-губернаторов Анатолия Якутина и Игоря Кремнёва провели экскурсию по предприятию, начиная с благоустроенных современных корпусов общежитий и заканчивая цехом упаковки собранной продукции. Было отмечено, что студенты в целом остались довольны проведенным в лебедянских садах временем и созданными для них условиями. Они регистрировались как самозанятые и работали в компании по две недели. Заработок некоторых из них составил 40 тысяч рублей. Участники совещания сошлись во мнении, что опыт предприятия по привлечению студенческой молодежи к сбору урожая можно признать успешным.

По завершении совещания руководители области и агрохолдинга вручили победителям турнира по сбору яблок и самым опытным студентам, собравшим больше всех плодов, ценные призы и благодарственные письма. «Хорошая практика. В выигрыше все: и студенты, заработавшие деньги, и предприятие, успевшее собрать урожай. Этот опыт достоин продолжения и тиражирования», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.