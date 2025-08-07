Студент из Усмани может стать лучшим молодым спасателем России

Студент Усманского многопрофильного колледжа Дмитрий Пальчиков примет участие в финале чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет с 24 по 30 августа в Калуге. Право представлять Липецкую область в компетенции «Спасательные работы» Дмитрий получил, выиграв региональный этап в 2025 году.

Также честь региона в финале будут отстаивать Анастасия Санина из Липецкого политехнического техникума – в компетенции «Мобильная робототехника», Владимир Битюков из Липецкого индустриально-строительного колледжа – в компетенции «Сварочные технологии».

В финале пройдут соревнования по 22 компетенциям промышленного блока. Кроме того, в рамках деловой программы состоится форум «Система СПО – локомотив экономики страны», приуроченный к 85-летию среднего профессионального образования. Чемпионат «Молодые профессионалы» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Чемпионат «Молодые профессионалы» может стать хорошим стартом в карьере, поскольку позволяет студентам проявить себя в выбранной специальности уже во время учебы. Липчанам, вышедшим в финал, – удачи», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.