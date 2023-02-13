Студент 4 курса специальности «Вокальное искусство» Липецкого областного колледжа искусств имени К.Н. Игумнова Руслан Поликарпов отличился в Москве, где состоялся XII Международный фестиваль юных вокалистов «Наследники его мечты». Творческий смотр был посвящен 150-летию со дня рождения великого русского певца Федора Шаляпина. Знаменательная дата отмечается сегодня, сообщили в управлении культуры и туризма Липецкой области.

«Также Руслан удостоен специального приза за лучшее исполнение произведения из репертуара Федора Шаляпина. Отличный подарок к юбилею маэстро, который отмечает Россия и весь музыкальный мир», – отметили в колледже искусств.

В Липецкой области сложилась эффективная система поддержки органами власти активной и талантливой молодежи. Юноши и девушки, добившиеся высоких результатов в учебе, труде, спорте, научной, творческой и общественной деятельности, ежегодно получают областные стипендии и премии, муниципальные награды. «Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условий для развития ее творческих способностей – в числе приоритетов в работе областной власти», – неоднократно подчеркивал губернатор региона Игорь Артамонов.

Фестиваль собрал более 200 участников из Москвы, Твери, Ярославля, Калуги, Нижнего Новгорода, Липецка и других городов России, были на фестивале и представители Армении. В состав жюри вошли известные музыканты, преподаватели высших специальных учебных заведений России и зарубежья, а возглавил его народный артист РФ, профессор Московской консерватории Анатолий Лошак.