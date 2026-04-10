Студентам липецких колледжей помогают с трудоустройством в энергетике

Серия профориентационных встреч со студентами старших курсов Липецкого металлургического колледжа и Задонского политехнического техникума прошла в Липецкой области.

Представители «Липецкэнерго» рассказали о деятельности предприятия, перечне востребованных специальностей, открытых вакансиях, а также о процессе трудоустройства и требованиях к кандидатам. Отдельно обсуждались возможности профессионального роста. В ходе встреч особое внимание уделили кадровой политике, направленной на развитие и поддержку сотрудников, а также социальным программам и льготам.

Для студентов и выпускников предусмотрен ряд мер поддержки: заключение договора о целевом обучении по электроэнергетическим специальностям со стипендией, прохождение практики, в том числе с последующим трудоустройством, участие в студенческих энергетических отрядах, адаптация и наставничество со стороны опытных специалистов, единовременные подъемные выплаты молодым специалистам в размере 100 000 рублей на руки, перспективы карьерного развития, участие в молодежном совете и корпоративные мероприятия.

«Мы заинтересованы, чтобы выпускники липецких колледжей и техникумов оставались работать в регионе. А для этого предприятия должны предлагать не просто зарплату, а целую систему поддержки: от адаптации с наставником до участия в корпоративной жизни. Энергетическая отрасль здесь показывает хороший пример — целевое обучение, практика и подъёмные выплаты становятся привычной практикой», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.