Следственным отделом по Правобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области в рамках доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, по факту невыплаты двум студентам заработной платы руководством субподрядной организации, задолженность погашена в полном объеме.

Студенты из Липецка пожаловались на действия недобросовестного работодателя в ходе совместного приема руководителя следственного управления СК России по Липецкой области Евгения Шаповалова и прокурора области Геннадия Анисимова, состоявшегося 24 февраля 2022 года. Заявители сообщили о нежелании работодателя оплатить им отделочные работы, выполненные еще летом прошлого года. Студенты, работавшие штукатурами, потеряли надежду на получение заработных своим трудом денежных средств в общей сумме почти 30 тысяч рублей.

Генерал-майор юстиции Евгений Шаповалов поручил подчинённым сотрудникам в ходе процессуальной проверки выяснить все обстоятельства образовавшейся задолженности, в десятисуточный срок дать правовую оценку действиям недобросовестного работодателя и предпринять меры для погашения задолженности.

Предпринятые следователем необходимые меры правового характера, направленные на восстановление нарушенных прав граждан, способствовали полной оплате труда студентов.