Фестиваль исследовательских проектов, на который пригласили авторов конкурсных работ, прошедших на III этап конкурса «Без срока давности», прошел в Москве с участием ельчан. Торжественное награждение победителей, призеров и финалистов конкурса состоялось в Краснознамённом зале Центрального дома Российской армии имени М.В. Фрунзе Министерства обороны Российской Федерации. Почетными гостями, принимавшими участие в церемонии, стали представители власти, сферы культуры, научной общественности.

Проектная группа Елецкого медицинского колледжа имени К.С. Константиновой в составе студентки специальности «Лечебное дело» Надежды Копаевой и начальника учебно-методического отдела Светланы Кряквиной стала финалистом всероссийского конкурса исследовательских проектов «Без срока давности». В конкурсе участвовало более 3000 проектов.

Трогательный проект «Тетрадь, которая мне дорога», проникнутый любовью Надежды Копаевой к своей прабабушке, заслужил высокую оценку экспертов конкурса. Эта работа была признана победителем регионального этапа в номинации «Результаты опросов граждан: подготовка видеороликов на основе интервью родственников».

В мае нынешнего года были определены финалисты II (федерального) этапа конкурса, в число которых вошла проектная группа Елецкого медколледжа, а в сентябре пришло приглашение для участия в III этапе – финале конкурса «Без срока давности». Он проводится Минпросвещения России совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими государственное управление в сфере образования. Участниками конкурса стали обучающиеся 8–11-х классов, а также организаций среднего профессионального образования.

«Очень важно, что в этот непростой для России период молодежь помнит и чтит героическое прошлое своей страны. Это подтверждают представленные на конкурс глубокие исследования. Такие работы невозможно выполнить без искреннего чувства любви к своей Родине и уважения к людям, которые творили великую историю огромной страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.