Студентка из Ельца победила на всероссийском чемпионате «Профессионалы»

Студентка Елецкого медицинского колледжа им. К.С. Константиновой Анна Пешеходова стала абсолютным лидером финала Всероссийского чемпионата «Профессионалы», завоевав золотую медаль в компетенции «Акушерское дело».

Масштабные соревнования, объединившие лучших молодых специалистов из 16 регионов России, прошли на базе Бирского медико-фармацевтического колледжа в Республике Башкортостан. Участникам предстояло продемонстрировать не только глубокие теоретические знания, но и виртуозное владение практическими навыками. Программа чемпионата включала выполнение сложных профессиональных модулей, максимально приближенных к реальной работе акушера, где счет порой идет на секунды, а цена ошибки чрезвычайно высока.

Пока студентка доказывала свое мастерство, её наставник — преподаватель колледжа Елена Воротынцева — также находится на передовой профессиональных состязаний. В эти дни педагог принимает участие в финале регионального этапа всероссийского чемпионата «Мастер года – 2026», где лучшие преподаватели страны соревнуются в педагогическом искусстве.

«Победа Анны Пешеходовой на всероссийском чемпионате – доказательство того, что в Липецкой области готовят кадры высочайшего уровня. Врачи и акушеры – это профессии, где важно всё: и знания, и твердость рук, и чуткое сердце. Такие талантливые студенты – наша гордость и будущее регионального здравоохранения», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.