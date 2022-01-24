Золото чемпионата мира по бобслею выиграла представительница Липецкой области Анастасия Курышева. Турнир проходил в австрийском Инсбруке. Липчанка представляла Россию в паре со спортсменкой из Красноярского края Любовью Черных. В соревнованиях двоек российские девушки стали лучшими с результатом 1 минута 47,34 секунды.

Анастасия Курышева учится на четвёртом курсе института физической культуры и спорта ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского. Спортсменка успешно представляет вуз и регион на престижных соревнованиях. В прошлом году она выиграла серебряную медаль чемпионата мира, в этом добилась заслуженного золота.

«Радует, что липецкие спортсмены добиваются высоких результатов на престижных турнирах. Наша задача – сделать спорт доступным каждому жителю области, особенно молодёжи», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.