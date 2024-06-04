Региональный конкурс сварщиков определил лучших среди студентов учреждений СПО на площадке Липецкого машиностроительного колледжа. Соревновались команды из шести колледжей Липецкой области. В качестве конкурсного задания студентам предстояло сварить печи буржуйки для участников СВО. Студентка Липецкого машиностроительного колледжа Полина Покатаева мастерски справилась с заданием и завоевала кубок «Лучший сварщик». Печи буржуйки в рамках проекта «Липецкая промышленность для Победы» переданы нашим бойцам на фронт.

«Очень нужная для нашего региона профессия – сварщик. И особенно важно, чтобы кадры были хорошо подготовлены. Конкурсы профмастерства повышают мотивацию к оттачиванию навыков и повышению квалификации», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Липецкая Ассоциация Специалистов Сварки и Контроля на протяжении нескольких лет проводит ежегодный конкурс «Кубок сварщика» в рамках популяризации профессионального самоопределения студентов техникумов и колледжей, получающих профессию «Сварщик». Конкурс был приурочен к Дню сварщика 31 мая.