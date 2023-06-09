Студентка Липецкого техникума сервиса и дизайна Арина Александрина показала лучший результат на XVIII областном конкурсе «Лучший по профессии» среди работников легкой промышленности. В нем состязались профессиональные швеи, портные, а также наладчики швейного оборудования. В этом году впервые свои навыки могли продемонстрировать студенты профильных специальностей, но только вне конкурсной программы. Задания для всех были одинаковые – выполнить определенные элементы за отведенное время. Арина Александрина по количеству баллов обошла коллег с солидным стажем и опытом работы в швейной индустрии. Победители в своих категориях получили денежные призы, а Арину организаторы конкурса поощрили ценным призом – профессиональной швейной машинкой.

Кроме того, сегодня Арина Александрина вместе со своим наставником – заместителем директора техникума сервиса и дизайна Натальей Сениной была приглашена в кабинет вице-губернатора Липецкой области Сергея Курбатова. Девушка рассказала, что случайно выбрала профессию – решила пойти учиться в то учреждение, которое оканчивала ее мама. А потом буквально влюбилась в это дело. У Арины в этом году выпускной курс. Она планирует трудоустроится на предприятие ООО «Спецсервис», где проходила преддипломную практику, а также продолжить обучение в Донском государственном университете на конструктора изделий легкой промышленности.

Сергей Курбатов вручил гостям подарки, в том числе оборудование для мастерских, поблагодарил представителя техникума за хорошую подготовку будущих кадров, а Арине Александриной пожелал успехов в карьере. «Здорово, что молодежь выбирает нужные профессии и уже во время учебы демонстрирует такие прекрасные результаты. Это очень интересное направление, в котором есть масса возможностей для творчества, креатива и проявления себя», – подчеркнул Сергей Курбатов.