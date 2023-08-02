Липчанки Виктория Кондрашова и Любовь Соколова стали участниками международного форума и побывали на выступлениях официального представителя МИД России Марии Захаровой, главы Республики Татарстан Рустама Минниханова, ректора Президентской академии России Алексея Комиссарова. На вопросы студентов отвечали космонавт Андрей Бабкин и дипломат Кабулжон Сабиров.

В Татарстане, в комплексе «Свияжские холмы» прошел одиннадцатый Летний Кампус Президентской академии. Миссией лагеря стало создание условий для общения талантливых молодых людей и формирования нового поколения интеллектуальной элиты страны. В этом году участниками Летнего Кампуса были представители всех филиалов РАНХиГС, республики Татарстан и 14 зарубежных стран. Липецкий филиал Президентской академии представили руководитель студенческого медиа-центра Виктория Кондрашова и заместитель председателя студенческого совета Любовь Соколова.

Девушки слушали лекции ключевых специалистов в своих направлениях. Так, о международном молодежном сотрудничестве в меняющемся мире им говорили заместитель директора по международным связям Института права и национальной безопасности РАНХиГС Валерий Смирнов и руководитель проектного офиса международного сотрудничества «Россия-Брикс» Татьяна Ившина. Вице-президент SuperJob Амир Сараков рассказывал о старте карьеры для студентов. С журналистом Николаем Пивненко говорили об информационной войне, лженовостях и медиаграмотности.

Кроме того, команды участников работали над созданием проектов. На Летнем Кампусе также проходил Парад флагов, участники представили каждый свой субъект, в том числе можно было увидеть флаги из ДНР и ЛНР, Республики Беларусь, Конго и многие другие. Липецкую область представила Виктория Кондрашова.