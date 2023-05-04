Студенты Елецкого государственного университета побывали на встрече с представителями предприятий-резидентов особой экономической зоны «Липецк». Свои производства и свободные вакансии презентовали компании, расположенные на Елецкой площадке ОЭЗ, где сейчас зарегистрировано 14 резидентов. Три завода введены в эксплуатацию, четыре строятся, остальные находятся в стадии разработки проектной документации.

Елецкая площадка на девять лет моложе Грязинской, она была открыта в 2015 году. Здесь гораздо больше свободных площадей для открытия производств и уже сложился аграрный кластер. Предприятия в основном относятся к сельскохозяйственной сфере. Для полного обеспечения заводов необходимой инфраструктурой ведется строительство водозабора, подстанции, стоянки для большегрузов, новых дорог. Кроме этого, ОЭЗ «Липецк» традиционно берет на себя обязательства по привлечению работников на предприятия.

«В плане содействия развитию кадровой политики мы многого ждем от вузов региона, в том числе от ЕГУ. Трудоустройство на заводы особой экономической зоны выгодно всем сторонам. Предприятия получают специалистов, выпускники – стабильную работу в компаниях с мировым уровнем управления. Неважно, иностранные они или отечественные. Каждое старается создать максимально комфортные условия для своих сотрудников», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Александр Базаев.

Один из резидентов ОЭЗ, «Семенной завод КВС», занимается в Елецком районе производством и упаковкой семян сахарной свёклы. Сейчас на предприятии существует потребность в операторах производственной линии, в перспективе – свободная вакансия специалиста автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). Часть сотрудников завода – выпускники ЕГУ, и все они при трудоустройстве проходили специализированное обучение для работы на высокоавтоматизированном оборудовании. Коллектив готов делиться знаниями и опытом с новыми работниками.

Также на Елецкой площадке идет строительство завода по производству специализированных кормов для домашних животных. «Петэксперт» делает ставку на елецкие кадры. Ранее между компанией и ЕГУ было заключено соглашение, согласно которому инвестор планирует принимать участие в разработке образовательных программ и проведении научных исследований университета. Еще одной важной частью образовательного процесса станут стажировки на будущем предприятии.

Кроме того, о производстве студентам рассказала руководитель кадровой службы завода «АСК», который также строится на Елецком участке ОЭЗ «Липецк». Здесь будут изготавливать кормовую муку и жир животного происхождения. Планируемое количество рабочих мест превышает 150. Часть оборудования завода изготовлена специально для предприятия. Готовых специалистов, которые смогли бы на нем работать, в регионе пока нет. Поэтому сотрудников ждет обучение, которое готова предоставить компания.

Для того, чтобы студенты могли познакомиться с заводами не только в формате презентаций, для них проведут серию экскурсий. Посещения Елецкой площадки и предприятий пройдут в мае и в начале нового учебного года. «Профориентация – важная составляющая обучения старшеклассников и студентов. Молодые люди должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом заинтересованы не только юноши и девушки, но и работодатели. Сегодняшние школьники и студенты – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.