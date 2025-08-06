Студенты Чаплыгинского аграрного колледжа принимают участие в чемпионате России по пахоте

Студенты Чаплыгинского аграрного колледжа принимают участие в 12-ом Открытом чемпионате России по пахоте который проходит в Всеволожском районе Ленинградской области. Всего в мастерстве обработки почвы и управления трактором соревнуются 55 участников из 39 субъектов РФ и 4 зарубежных команды

Цель чемпионата – поддержка отечественных производителей, популяризация аграрных профессий, а также привлечение молодых специалистов к работе в сельском хозяйстве. Победителя соревнований по пахоте ждет главный приз – трактор «Беларус 82.3».

«Этот чемпионат – значимое событие для всего агропромышленного комплекса. Особенно ценно участие молодежи, в частности студентов Чаплыгинского аграрного колледжа. Это популяризация аграрных профессий и демонстрация передовых технологий. Желаю нашим студентам победы!» – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.