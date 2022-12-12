Студенты Чаплыгинского аграрного колледжа осваивают тонкости и навыки ветеринарного дела в ходе учебной практики на базе Чаплыгинской станции по борьбе с болезнями животных. Учащиеся ветеринарного факультета принимают непосредственное участие в выполнении плановых противоэпизоотических мероприятий. Они оттачивают навыки взятия крови у скота для исследования на лейкоз, бруцеллез и другие болезни, принимают участие в вакцинации против сибирской язвы, эмкара, бешенства, а также оказывают лечебную помощь животным, обучаются ведению ветеринарной документации.

В отделе лабораторной диагностики будущие специалисты проводят бактериологические анализы, биохимическую и серологическую диагностики, патологоанатомические исследования. Кроме того, на местном рынке студенты проводят контроль ветеринарно-санитарной экспертизы молока, мяса, птицы, меда, растительной продукции. Практический опыт ветеринарной медицины студенты быстро подхватывают у наставников и коллег, проявляя живой интерес к профессии. Администрация ветеринарной станции в свою очередь выражает благодарность преподавательскому коллективу колледжа за подготовку молодых кадров.

«Предприятия должны проявлять заинтересованность в подготовке будущих специалистов. Организация практики на реальных рабочих местах позволяет сориентировать завтрашних работников на те компетенции и умения, которые им будут больше всего нужны», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.