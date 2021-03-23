18 марта 2021 года на базе ГОБПОУ «Добринское техническое училище» состоялся экзамен на право управления самоходными машинами и получения удостоверения тракториста-машиниста категорий В, С, D, E, F.

Теоретическая часть испытаний проходила на компьютерах с помощью использования системы «Приём экзаменов Web. Гостехнадзор».

Экзамен принимали главный государственный инженер-инспектор К.С. Григорьев и государственный инженер-инспектор Е.В. Должников.

К сдаче экзамена было допущено 29 человек, из них хорошие знания по эксплуатации тракторов и уверенные навыки управления самоходными машинами на трактородроме училища показали 15 человек.