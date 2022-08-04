Студенты группы №7 ГОБ ПОУ «Елецкий лицей сферы бытовых услуг» специальности «Управление перевозок и управление на транспорте» принимают участие в кампании по уборке зерновых и зернобобовых культур.

Помощь в уборке урожая даёт студентам возможность на практике применить знания, которые они получают в лицее. Ребята готовят технику к работе, помогают опытным механизаторам ставить колеса, меняют вышедшие из строя детали, чистят жатки от остатков растений.

«Я понимаю, что участвую в большом и важном деле, стараюсь стать настоящими профессионалами своего дела. После окончания учебы планирую продолжить работу по специальности, трудиться на благо региона», — рассказал юный участник уборочной страды Николай Иванников.

Лучших помощников ждет награда — посвящение в хлеборобы. Такого почетного звания удостаиваются ответственные и исполнительные студенты.

«Ранняя профориентация и правильный выбор профессии определяют будущее детей», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.