Елецкий медицинский колледж оказывает помощь практическому здравоохранению Ельца и других муниципалитетов Липецкой области. С начала 2022 года более 50 студентов, обучающихся по специальностям «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Лабораторная диагностика» и «Фармация» начали работать волонтёрами в первичном звене здравоохранения, а затем многие из них официально трудоустроились в лечебные организации из-за повышенной нагрузки на медицинский персонал.

Трудоустроенные студенты прошли обучение в объеме 36 часов по циклу «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19» в липецком Центре последипломного образования. Молодые медики выезжают к пациентам на дом, проводят экспресс-тесты на коронавирус, доставляют лекарства. Непосредственно в амбулаторно-поликлинических условиях студенты проводят термометрию, заполняют карты, делают прививки, наполняют данными региональные медицинские информационные системы, участвуют в работе регистратуры, сообщает областное управление здравоохранения.

«Решению кадрового вопроса в региональной сфере здравоохранения уделяется особое внимание. Наиболее востребованы врачи, конечно, в период пандемии коронавируса. Привлекая молодых специалистов, мы можем перераспределять нагрузку среди медиков и оказывать своевременную помощь большему числу пациентов», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.