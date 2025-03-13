Студенты Ельца изучают правила безопасности на железнодорожных переездах

Тренинг на учебном полигоне елецкого техникума железнодорожного транспорта для студентов провели сотрудники Госавтоинспекции. Автоинспекторы повторили со студентами основные моменты дорожной безопасности, напомнили об ответственности, которая наступает за несоблюдение Правил дорожного движения, рассказали об основных причинах ДТП.

Студентам продемонстрировали несколько ситуаций, которые могут возникнуть как при работе на путях, так и при проезде через железнодорожный переезд. В частности, порядок действий железнодорожников в случае отключения переездной и заградительной сигнализации, а также в случае внезапно возникшего препятствия на переезде. Также сотрудники Госавтоинспекции показали и прокомментировали действия инспектора ДПС при остановке транспортного средства, водитель которого нарушил правила пересечения железнодорожного переезда. Особо подчеркнули, что начинать движение через переезд можно только при открытом шлагбауме и выключенной сигнализации. Если хотя бы одна из систем сигнализации включена – световая или звуковая, то даже при открытом шлагбауме движение через переезд запрещено.

«Главным условием для безопасного управления транспортным средством, в том числе при переезде через железную дорогу является внимательность и осторожность автомобилистов. Такие профилактические мероприятия нужно проводить не только с ребятами, которые будут работать в данной сфере, но и со всеми другими категориями, потому что рано или поздно все могут оказаться в такой ситуации, где от знаний будет зависеть не только личная безопасность, но и безопасность окружающих», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.