Студенты грязинского колледжа стали победителями регионального этапа национальной премии «Студент года -2020»

Впервые в Липецкой области состоялся региональный этап Российской национальной премии «Студент года – 2020», где студенты и преподаватели образовательных учреждений региона прияли активное участие.

В декабре прошло награждение победителей регионального этапа премии «Студент года – 2020», которые представляли Липецкую область на Всероссийском уровне.

В номинации «Староста года» 1 место – Баскаев Станислав, в коллективной номинации «Патриотическое объединение года» 1 место занял военно-патриотический клуб «Казачий строй», который представляли Артём Истомин, Сергей Ролдулгин, Андрей Калимуллин.