Новый подход к подготовке кадров реализуется в Липецкой области. Студенты Грязинского технического колледжа проходят практику на площадке ОЭЗ «Липецк». Компания «Ви Фрай», ведущий российский производитель картофеля фри, обучает будущих специалистов на своей производственной базе. После окончания учебы и службы в армии они намерены устроиться на заводы ОЭЗ и стать профессиональными сварщиками.

«Липецкая область заинтересована в высококвалифицированных рабочих кадрах. У предприятий большая потребность в таких специалистах. Поэтому мы решили изменить подход к кадровой политике еще с момента получения образования. Бизнес теперь вкладывается в создание материальной базы, обеспечивает прохождение практики, гарантирует выпускникам трудоустройство. А образовательные учреждения корректируют набор студентов исходя из рыночной ситуации», — прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В начале 2024 года компания «Ви Фрай» оказала помощь Грязинскому техническому колледжу в покупке оборудования. В учебную мастерскую приобрели трубогибочный станок, набор визуального контроля для определения дефектов на готовых изделиях, комплект шаблонов сварщика, гидравлический пресс с нагрузкой до 50 тонн. Компания заявила о своей готовности содействовать обучению студентов и помогать выпускникам в трудоустройстве.