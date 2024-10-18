Липецкая молодежь предложила создать в музеях кафе и кофейни, где можно было бы не только перекусить, но и сделать фото с экспонатами и интересные посты для соцсетей. Свои идеи, как сделать музеи региона более привлекательными, студенты липецких вузов, учреждений СПО и школьники из Движения Первых озвучили в ходе стратегической сессии в областном краеведческом музее. Мозговой штурм длился около часа. Его результаты участники озвучили губернатору Липецкой области Игорю Артамонову.

«В нашем регионе много музеев, библиотек, исторических зданий и других культурных объектов. Мы хотим, чтобы их посещали часто, чтобы они были интересны людям всех возрастов. Для дальнейшего развития пространств очень важно мнение молодежи», – сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Среди озвученных предложений – проведение квестов по музейным пространствам и марафонов с многократным посещением учреждений культуры, создание дополненной реальности для экспонатов с помощью QR-кодов, «оживление» картин и скульптур голограммами. Также молодежь считает нужным провести максимальную оцифровку фондов и их систематизацию для возможности виртуального посещения учреждений.