Подведены итоги весенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. К проекту Банка России подключились все колледжи и техникумы Липецкой области, а также 77% школ региона. Всего школьники и студенты посмотрели онлайн-уроки более 40 тысяч раз. Самым популярным оказался модуль «Личные финансы». Школьники узнали, как правильно управлять деньгами, что такое инфляция, по каким параметрам можно быстро вычислить мошенническую схему. Большой интерес также вызвали темы предпринимательства, финансовых продуктов и страхования.

Как отметили в липецком отделении Банка России, проект позволит обеспечить равный доступ молодежи к финансовым знаниям. В онлайн-уроках приняли участие юные жители не только городов, но и отдаленных сел. Знания о том, как принимать грамотные финансовые решения и эффективно распоряжаться деньгами, пригодятся им в повседневной жизни. Например, летом многие подростки ищут варианты подработки. Полученная на занятиях информация поможет им не стать жертвами мошенников при трудоустройстве.

Банк России проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года. Следующая сессия начнется в сентябре. «Замечательно, что такие мероприятия проводятся на регулярной основе. Если кто-то по каким-то причинам не сумел просмотреть курс весной, такая возможность будет осенью. Повторить тоже будет не лишним, тем более подобные проекты, как правило, обновляются с учетом актуальных событий», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.