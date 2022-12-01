200 школьников девятых-одиннадцатых классов и студенты выпускных курсов побывали с экскурсией на заводе «Моторинвест» в Краснинском районе. Ее организовали карьерные консультанты службы занятости.

На заводе электромобилей представители крупнейших учебных организаций рассказали школьникам и студентам о направлениях обучения и перспективах при выборе рабочих профессий. Директор елецкого железнодорожного техникума эксплуатации и сервиса Павел Васильев привлекал выпускников для обучения и рассказал о планах сотрудничества с «Моторинвест», в частности, прохождении преддипломной практики для выпускников техникума и дальнейшем трудоустройстве.

«Наши студенты смогут сразу по окончании техникума пойти работать в родном регионе по профессии, а мы, как образовательная организация, будем подготавливать квалифицированные кадры на одно из крупнейших предприятий области», – отметил Павел Васильев.

Экскурсию для учащихся провели сотрудники автозавода. Они рассказали об условиях труда, особенностях электромобилей, их преимуществах. Ребята увидели, как собирают электрокары, заглянули им под капот, посидели в салоне. Некоторые студенты, у которых есть права на вождение автомобиля, даже провели тест-драйв электромобилей.

«Такая экскурсия позволит привлечь студентов-старшекурсников для трудоустройства на завод, особенно профильных профессий, и тем самым подготовить резерв кадров, поскольку востребованность в кадрах до конца следующего года вырастет до 1900 человек. Также это станет полезным и школьникам, которые пока выбирают профессию», – сообщила директор центра занятости Липецкой области Мария Маслакова.

Экскурсии на завод электромобилей будут регулярными.

«Знакомство с предприятиями позволяет студентам и школьникам не только узнать, как все устроено внутри. Это помогает компаниям закрыть свободные рабочие вакансии, а талантливым и активным молодым людям выбрать будущую профессию. Надеюсь, выпускники техникумов смогут реализовать себя на производстве элеткрокаров или другом предприятии Липецкой области, потому что перспективы и возможности для этого есть», — считает губернатор Игорь Артамонов.