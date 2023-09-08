Молодые историки Липецкой области изучили три объекта археологии Липецкого района в окрестностях села Крутогорье. Три дня 18 студентов института истории, права и общественных наук ЛГПУ выполняли все необходимые работы, на основе которых теперь будет подготовлена необходимая документация для утверждения границ территории объектов археологического наследия. Кроме того, ежедневно для ребят проводились научно-образовательные лекции по древнейшей истории Липецкого края и проблемам сохранения археологического наследия. Их читал начальник отдела археологии и истории Государственной дирекции культурного наследия Артём Клюкойть.

Исследования проводились в рамках первого этапа регионального проекта по поддержке добровольчества, популяризации, защиты, восстановления и сохранения объектов культурного наследия «Творческие люди» в составе национального проекта «Культура». Исполнителем и организатором мероприятия проекта стал АНО «Гражданский университет» при поддержке управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области, Государственной дирекции культурного наследия и института права и общественных наук ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского.

«Изучение наследия прошлого очень важно для оценки процессов, которые происходили в обществе когда-то давно и влияли ход истории. Плюс такая работа имеет патриотический аспект. Знакомство с историей родного края, особенно когда открывается что-то новое, и когда ты к этому причастен, может заставить еще больше любить свою малую родину», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.