Студенты из Липецкой области вошли в число лучших и получили премию от проекта «Твой Ход»

Всероссийский студенческий проект «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвёл итоги конкурса «Твой Ход, староста!» и конкурсного трека «Объединяю». В первом модуле конкурса «Твой Ход, староста!» приняли участие 12 000 студентов из всех регионов страны. Из них выбраны 1000 победителей, а 100 лучших старост были приглашены в столицу и награждены дипломами и полугодовой стипендией за вклад в развитие студенческого сообщества.

В числе победителей четыре студента из Липецкой области: Оксана Вагина и Елена Эфендиева (Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина), Анастасия Золотарёва (Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского), Ирина Лукинова (Липецкий государственный технический университет).

В треке «Объединяю» участвовали 2 456 команд из представителей молодёжных сообществ – профсоюзов, волонтёрских объединений, Движения Первых, Российских студенческих отрядов, РСМ и других организаций. 10 лучших команд получили сертификаты и призы от партнёров. В их числе команда студентов Липецкого государственного педагогического университета: Юлия Банникова, Татьяна Егупова, Полина Знаменщикова, Елена Лашкуль, Дмитрий Максимов.

Церемония награждения топ-100 победителей конкурса «Твой Ход, староста!» и 50 участников десяти команд-победителей конкурсного трека «Объединяю» состоялась в Москве. На площадке «Ленинка Арт» студенты встретились с параатлетом, мотивационным спикером, лектором российского общества «Знание» Дмитрием Чешевым, поделились региональными практиками, обсудили кейсы работы со студенческими инициативами.

«Такие проекты стимулируют студенческие сообщества принимать активное участие в формировании образовательной среды, отвечающей запросам и ожиданиям молодого поколения. Рад за липчан, чьи старания и идеи получили высокую оценку, и за вузы нашего региона, где учатся такие лидеры», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В этот же день был объявлен старт II модуля конкурса «Твой Ход, староста!» и начало заявочной кампании трека «Открываю», который позволит первокурсникам вузов и ссузов заявить о себе, погрузиться в студенческое сообщество и его возможности, познакомиться с экосистемой молодёжной политики страны, следуя дорожной карте. Старт был дан и всероссийскому конкурсу по созданию Талисмана проекта «Твой Ход». Участникам предстоит разработать не только визуальный образ и имя, но и придумать историю, характер и настроение талисмана. Лучшие работы после экспертного отбора попадут на народной голосование – победивший талисман станет официальным символом проекта.

Мероприятия, организованные проектом, стали не только итогом большого этапа, но и новым стартом: впереди – осенние лиги спецпроектов, старт новых треков и подготовка к финальным событиям пятого сезона проекта «Твой Ход», который реализуется Федеральным агентством по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети». Его миссия – создать условия для раскрытия способностей абитуриентов и студентов и вовлечь их в самостоятельную работу над реформированием образовательной среды. На сегодняшний день платформа проекта насчитывает более 2 млн участников.