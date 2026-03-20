Студенты из научного сообщества ЛГТУ стали миллионерами

Студенческое научное общество ЛГТУ признано победителем конкурса Минобрнауки РФ. Объём финансирования липецкого проекта проекта составляет 1 миллион рублей. Средства направят на развитие студенческой научно-исследовательской деятельности в университете. Запланирован цикл мероприятий, включая летние научные конференции и проведение битвы роботов.

Научное сообщество Политеха получает такую сумму поддержки в рамках этот конкурса уже второй раз. Впервые студентов отметили в 2024 году.

«Поддержка талантливой молодёжи и развитие студенческой науки – важное направление нашей работы. Липецкая область заинтересована в том, чтобы молодые ученые имели все возможности для самореализации и внедрения своих разработок на предприятиях. Желаю команде ЛГТУ успешной реализации проектов и новых научных достижений», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.