Студенты из семей участников СВО в Липецкой области получат дополнительные меры соцподдержки

Студенты из семей участников СВО в Липецкой области получат дополнительную соцподдержку. Меры распространяются на слушателей по программам профессиональной подготовки, получающих образование за счет средств областного бюджета. Сегодня изменения в закон Липецкой области «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций в Липецкой области» утвердили на сессии облсовета.

Обучающиеся будут обеспечиваться двухразовым горячим питанием стоимостью 172 рубля в день. В случае гибели родителей им, как и студентам СПО, будет предоставляться ежемесячная специальная выплата в размере 2000 рублей. Также на них распространяется право на получение единовременной денежной выплаты в размере 25 тысяч рублей.

Кроме того, установлено полное гособеспечение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в организациях. Сюда относятся: питание, одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь. Также закреплена норма по установлению порядка замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, обучающихся на дому.

«Поддержка семей участников СВО – в числе приоритетных направлений социальной политики липчан. Наши защитники должны знать, что, пока они отстаивают государственные границы и интересы, об их близких здесь, дома, заботятся и помогают им», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.