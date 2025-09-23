Будущие агрономы, студенты кластера АгроХимБиоТех посетили Елецкий сахарный завод. Они познакомились с современными технологиями, узнали как работает паровая жомосушка, увидели автоматизированную лабораторию на приемке сахарной свёклы, оснащённую измерительным и диагностическим оборудованием и изучили все этапы технологии.

Кластер «АгроХимБиоТех» в сельскохозяйственной отрасли создан на базе ЕГУ имени И. А. Бунина. Федеральный проект «Профессионалитет» вошел в новый национальный проект «Молодежь и дети». По ускоренной программе будут готовить техников, технологов, агрономов и механиков. В создании учебно-производственного комплекса также примут участие Задонский политехнический техникум им. Степанищева и Усманский промышленно-технологический колледж. ООО «Агроснабсахар» является партнером-работодателем кластера.

В Липецкой области созданы уже пять кластеров в металлургии, цифровом машиностроении, здравоохранении, цифровизации и энергетики и агросекторе. В них задействованы почти половина образовательных организаций Липецкой области, реализующих программы среднего профессионального образования. Профессионалитет» нацелен на повышение интенсивности и эффективности профессиональной подготовки с усилением связи «колледж – работодатель». Новые образовательные программы позволят добиться максимальной практико-ориентированности учебного процесса с первых дней обучения.

«Программа «Профессионалитет» действует в регионе уже несколько лет, и всё это время мы наблюдаем рост интереса молодежи к получению специальности именно по этой программе. Потому что это качественное образование, востребованные профессии и практически гарантированное трудоустройство на хорошее и перспективное место», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.