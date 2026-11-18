Региональная олимпиада профессионального мастерства стартует в Липецкой области. За звание лучших поборются 50 студентов колледжей и техникумов, которые обучаются по направлениям машиностроения, энергетики, строительства, сельского хозяйства и информационных технологий.

Участникам предстоит выполнить задания, приближенные к реальным производственным условиям. Студенты будут собирать узлы, проверять оборудование, разрабатывать технологические карты и решать задачи, предложенные предприятиями региона. Конкурсные испытания разработаны совместно с работодателями. Это позволит оценить профессиональные навыки будущих специалистов, а самим студентам — проявить себя перед потенциальными работодателями и получить приглашение на практику или стажировку.

«Нашим предприятиям нужны специалисты, которые умеют работать с современным оборудованием и готовы решать реальные производственные задачи. Поэтому важно, что работодатели участвуют в подготовке конкурсных заданий и могут увидеть будущих сотрудников в деле. Для студентов это хорошая возможность показать свои знания и сделать первый шаг к трудоустройству», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Олимпиада проводится ежегодно при поддержке министерства образования Липецкой области и регионального оператора программы «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».