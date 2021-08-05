Рособрнадзор утвердил расписание всероссийских проверочных работ на 2021 год для обучающихся организаций среднего профессионального образования. ВПР для студентов в 2021/22 учебном году проводятся впервые. Они пройдут с 15 сентября по 9 октября во всех образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального образования, независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности.

Как сообщает региональное управление образования, написать проверочные работы предстоит студентам очной формы обучения. Участниками ВПР станут студенты первых курсов, а также завершившие в предыдущем году освоение общеобразовательных предметов. Предстоит выполнить ВПР по профильным для осваиваемой специальности предметам, выбранным образовательной организацией. В списке – русский язык, математика, физика, химия, биология, естествознание, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика. Также студентам предстоит выполнить проверочные работы, оценивающие метапредметные результаты обучения. До 27 октября должна быть завершена проверка всех ВПР.

Результаты будут загружены в Федеральную информационную систему оценки качества образования. «Областная власть делает всё, чтобы молодое поколение получило глубокие и разносторонние знания, реализовало свои способности. Благодаря усилиям и активной позиции педагогического сообщества созданы условия для высококачественного образовательного процесса. Наша задача – сохранить и развить эту тенденцию», – отмечает глава региона Игорь Артамонов.