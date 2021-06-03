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Команда ЛГТУ «Best Steel» стала лучшей в чемпионате «Metal Cup. Устойчивое развитие». Он состоялся в Екатеринбурге. Осенью липецкие студенты представят страну в международном Гранд финале чемпионата «Metal Cup. Устойчивое развитие».

Свои уникальные стратегии экологического развития Трубной металлургической компании (ТМК) представила 21 студенческая команда. Будущие инженеры, металлурги, экономисты и IT-специалисты разрабатывали уникальные технологические решения по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году. Преуспели в этом политеховцы Павел Семенцов, Роман Некрасов, Кирилл Горбунов и Дмитрий Бурашников.

В первую очередь, молодые ученые предложили технологические решения, основанные на современных научных исследованиях: применение трубчатых электродов и регенераторов теплоты, подогрев лома и улавливание углекислого газа. Технологическая стратегия подкреплялась не только экономическим расчётом и анализом рынков, но и планом реализации мероприятий с 2021 по 2026 гг.

Стратегия по сокращению углеродного следа предприятиями ТМК, предложенная студентами, получила высокую оценку экспертов – 40,6 балла. Своих ближайших соперников из Иркутского национального исследовательского технического университета ребята опередили на 5,1 балла. Третье место заняли студенты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

«Студенты ЛГТУ неоднократно доказывали уровень своей компетентности, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Вуз активно сотрудничает с промышленными предприятиями, выпускники востребованы и успешны. Высокий уровень профессиональной подготовки липецких специалистов является основой для инновационного развития экономики региона».