Председатель областного Совета депутатов Дмитрий Аверов и первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко встретились с командой ЛГТУ по мини-футболу. Сборная университета завоевала золото «Серебряной лиги» всероссийского проекта «Мини-футбол – в вузы». Финальные игры соревнования прошли в Нижегородской области.

На предварительном этапе липчане одержали победы над соперниками из Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ-КАИ) – 3:2 и БГПУ из Благовещенска – 6:1. Всего было 6 игр. В финале липчан ждал напряжённый матч с командой Нижегородского государственного педуниверситета (НГПУ). Основное время закончилось вничью – 0:0, а в серии пенальти — победа 4:2 (Жуков, Хромых, Голышкин и Остап Рыжов).

Помимо кубка за победу липецкие студенты получили индивидуальные призы: Антон Бадиков был признан лучшим игроком, Павел Копанёв – лучшим вратарем. Теперь липчане смогут выступить на международном Фестивале университетского спорта, который пройдёт в августе в Екатеринбурге. Александр Рябченко поздравил команду с победой и пожелал дальнейших успехов.

Участники встречи обсудили возможность участия команды ЛГТУ в дворовых чемпионатах и необходимость более активного вовлечения в мини-футбол студентов колледжей.

«Хорошая физическая подготовка и привычка к здоровому образу жизни во многом определяют успешную жизнь современной молодежи. Для достижения лучших результатов в Липецкой области есть все возможности», – подчеркивает губернатор региона Игорь Артамонов.

«Мини-футбол – в вузы» – уникальный общероссийский проект, осуществляемый Ассоциацией мини-футбола России при поддержке Министерства спорта РФ и Российского футбольного союза с 2009 года. В настоящее время проект представляет собой многоуровневую систему соревнований, подразделённую на несколько лиг: «Золотую лигу», «Серебряную лигу» и «Бронзовую лигу». «Серебряная лига» представляет собой прообраз первоначального проекта «Мини-футбол – в вузы» – участие профессионалов в ней запрещено.