Управление дорог и транспорта продолжает серию лекций-экскурсий для студентов профильных специальностей Липецкого государственного технического университета. Цель таких акций – популяризация дорожных профессий и привлечение в отрасль молодых квалифицированных специалистов. Студентам это дает возможность еще во время учебы понять, как в реальности устроено дорожное хозяйство и как его меняет национальный проект «Безопасные качественные дороги».

На этот раз студентам показали стройплощадки Восточного обхода Липецка. В Грязинском районе в разгаре строительство моста через Матырское водохранилище и четырехкилометрового участка дороги, которые замкнут «кольцо» вокруг областного центра. У моста уже готовы почти все опоры, осталось смонтировать последнюю – девятую – в самой глубокой части русла. Строители заканчивают возведение временного моста для буровой машины. Студентам рассказали о технологии возведения моста, показали, как выглядят его конструктивные элементы и как строится рабочий день прораба на таком объекте.

На участке дороги от грязинской трассы через Казинку до водохранилища сейчас идут подготовительные и земляные работы: выборка грунта, устройство водопропускных труб, укладка нижних слоев основания. Специалисты фирмы-подрядчика рассказали технологию этих работ, показали, как проверяют степень уплотнения грунта. Также ребятам продемонстрировали полевую лабораторию, где на каждом этапе контролируют качество материалов.

Выездные занятия с учащимися главного регионального технического вуза продолжатся после летних каникул. «Очень важно проводить профориентацию не только в учебных классах, но и на реально действующих предприятиях, стройплощадках, объектах сферы, где предстоит трудиться завтрашним специалистам. Это дает представление о выбранной профессии без каких-либо домыслов и иллюзий», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.