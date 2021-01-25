Студенты ЛГТУ в рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» побывали в гостях у сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Липецку, говорится в сообщении на сайте учебного заведения.

Во время экскурсии ребята узнали об истории создания подразделения, специфике службы, а также о строгих требованиях к поведению и внешнему виду сотрудников. Полицейские показали студентам оружие и современные спецсредства, которые стоят на вооружении у сотрудников патрульно-постовой службы. Всем экскурсантам удалось не только услышать о характеристиках и видах оружия, но и подержать в руках настоящий автомат, облачиться в бронежилет и защитный шлем, научиться пользоваться рацией и противогазом.

Самой интересной и зрелищной частью экскурсии были показательные выступления полицейских при задержании вооруженных преступников на автомобиле с демонстрацией боевых приемов борьбы. Кроме этого, перед ребятами выступил сотрудник кинологической службы со своим четвероногим напарником.

Организатором мероприятия выступил ОБУ «Региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания населения Липецкой области».