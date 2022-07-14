Студенты металлургического института Липецкого государственного технического университета (МИ ЛГТУ) прошли практику в первом летнем лагере исследователей и разработчиков «ЛИРА-2022» на базе Российской академии наук. С 20 июня по 8 июля будущие химики участвовали в проведении уникальных исследований в лабораториях Института проблем химической физики РАН (ИПХФ РАН) в рамках летней производственной практики.

Семь студентов, обучающихся по направлению «Фундаментальная и прикладная химия», познакомились с передовыми направлениями науки о материалах, физико-химическими методами анализа, химией и физикой высокомолекулярных соединений, особенностями горения и взрыва. Стажеры посетили с экскурсиями ряд инновационных подразделений ИПХФ РАН: отдел горения и взрыва, отдел экстремального состояния вещества, отдел строения вещества, современную лабораторию новых синтетических методов Института физиологически-активных веществ РАН.

Липецкие студенты получили уникальный опыт проведения научного исследования с использованием современного оборудования по одной из пяти предложенных актуальных тем, а также повысили свои компетенции в создании и представлении презентаций научных докладов и работ. Результаты работы по учебно-практическим проектам были успешно защищены на открытом заседании Ученого совета ИПХФ РАН. Проведенные студентами исследования, их работу и включенность в научно-образовательный процесс Ученый совет оценил на «отлично».

Руководители ИПХФ РАН отметили хороший уровень подготовки студентов. ЛГТУ предложили рассмотреть возможность направления обучающихся для дальнейшего прохождения практических работ, написания курсовых и дипломных работ в ИПХФ РАН. В следующем году лагерь пройдет на площадке Федерального исследовательского центра Проблем химической физики и медицинской химии РАН (г. Черноголовка).

В настоящее время ЛГТУ проводит большую работу с Институтом проблем химической физики Российской академии наук (ИПХФ РАН) в рамках развития совместной базовой кафедры «Технологии получения и обработки функциональных материалов» МИ ЛГТУ при ИПХФ РАН, открытой в 2020 году. Совместная работа будет особенно актуальной в Десятилетия науки и технологий.

«ЛГТУ активно сотрудничает с промышленными предприятиями и вузами, в том числе зарубежными, расширяет образовательную и научную базы, одновременно наполняя ее новыми знаниями, навыками и более высокими компетенциями, повышая тем самым конкурентоспособность и востребованность выпускников. Это очень важные составляющие инновационного развития экономики», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.