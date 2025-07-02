Студенты ЛГТУ проходят практику на дорожных предприятиях Липецкой области

Студенты Липецкого государственного технического университета в июне направлены в различные дорожные организации региона, участвующие в реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». К примеру, Владимир Бучнев и Вадим Олейников окончили третий курс обучения по специальности «Автомобильные дороги» в Институте строительства и архитектуры ЛГТУ. На практику они пришли в «Липецкдоравтоцентр» – одно из крупнейших профильных предприятий Липецкой области. В текущем году компании предстоит отремонтировать по нацпроекту 134 километра межмуниципальных трасс. Кроме того, подрядчик занимается круглогодичным обслуживанием всей региональной дорожной сети протяжённостью 5400 километров.

Непосредственно в бригаду на укладку асфальта студентов не отправляют, в первую очередь, из соображений техники безопасности, но инженерную часть работы показать всегда готовы. В производственно-техническом отделе будущих дорожников подробно знакомят с документацией: любой ремонт предполагает большую подготовительную и сопроводительную «бумажную» работу. Сметы, акты выполненных работ, проекты ремонтов и реконструкций, проекты организации дорожного движения, где отражен каждый километр региональных трасс со всеми элементами, – дорожники обязаны хорошо ориентироваться в таких документах и чертежах. Студентов также привлекают к исследованиям в дорожной лаборатории.

«Студенческая практика помогает понять специфику работы, получить практические навыки и компетенции для будущей профессиональной деятельности», – прокомментировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. В дальнейшем у молодых людей есть возможность трудоустроиться на данное предприятие. Кроме того, компания готова заключить договора на целевое обучение.