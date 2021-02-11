Новейший диагностический комплекс «InBody» поможет тренерам ФК «Металлург» (Липецк) знать буквально всё о физическом состоянии своих подопечных. На днях на базе клуба в “Парусе” побывали студенты ЛГТУ, которые и привезли с собой уникальный диагностический комплекс, а также провели все необходимые замеры. Об сообщает пресс-служба клуба на своем официальном сайте.

Комплекс «InBody» только не давно появился в недавно появился в институте физкультуры и спорта Липецкого государственного педагогического университета. Студенты учатся им пользоваться и проводить вычисления, а спортсмены получают максимум информации о себе.

В диагностический комплекс входит электронный ростомер, который определяет рост с точностью до миллиметров, а его главной «изюминкой» является электронная платформа, которая за небольшой промежуток времени выдаёт всю информацию о спортсмене. Высчитывают не просто массу тела, а отдельно количество мышц, костей, белка, жира, воды. Причём данные могут выдаваться… отдельно по каждой конечности – руке или ноге!

Всё это позволяет индивидуально скорректировать тренировочный процесс. Ведь бывает и такое, что спортсмену нужно подкачать одну руку или ногу, а иногда и отдельную мышцу, чтобы оставаться в тонусе.

После обследования станет ясно, кто и как эффективно работал на предсезонных сборах в Липецке и Турции. Компьютер выдаёт беспристрастные цифры, а с ними, как известно, нее поспоришь. Во всём мире на службу футболу приходит наука, и футбольный клуб “Металлург” тоже старается идти в ногу со временем.

Такие обследования в будущем решено сделать регулярными. Кроме того, проходить умное тестирование начали уже и воспитанники спортивной школы «Металлурга».