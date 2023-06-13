Клип на жестовом языке к Дню России записали студенты Липецкого филиала РАНХиГС при Президенте РФ. В съемках приняли участие сотрудники правительства региона.

«В этом видео мы хотели показать, как прекрасна Липецкая область. И те ценности, о которых мы рассказываем, близки и понятны всем без исключения, на каком бы языке о них не говорили», – подчеркнула директор Липецкого филиала РАНХиГС Елена Гончарова.

Для создания клипа объединились талантливые ребята, которые учатся в Липецком кампусе, и партнеры вуза по проекту «Госслужба в лицах». Песню «Родина» Сергея Трофимова исполнили студенты Павел Климантов, Соня Логинова и Люба Соколова. Видео снимали с ребятами из вузовской школы жестового языка, которая готовит специалистов и волонтеров для оказания государственных услуг людям с проблемами со слухом.

Слова песни на видео исполняют заместитель губернатора Липецкой области Ольга Белоглазова, исполняющая обязанности начальника управления государственной службы и кадровой работы правительства Липецкой области Елена Соломахина, начальник управления делами правительства Ирина Головлева, начальник управления культуры и туризма региона Ирина Кремнёва, начальник областного управления молодежной политики Светлана Карелина, руководители и сотрудники управления государственной службы и кадровой работы и управления делами правительства Липецкой области.

«Это очень интересный опыт, изучение нового языка, попытки не просто повторить, а почувствовать, что именно ты говоришь, вместе с жестами выразить эмоцию. Ну и конечно, и сама песня, и формат, в котором она исполнена, – это символ единения разных людей в нашей стране», – поделилась впечатлениями Елена Соломахина.

Клип также покажут на Третьих Международных инклюзивных творческих играх, они пройдут в Липецке осенью этого года. Помощь волонтеров, которые владеют жестовым языком, там очень пригодится. «Можно сказать, что это первый массовый патриотичный клип на русском жестовом языке для широкой аудитории. Звучит как начало всероссийского флешмоба», – отметила Ольга Белоглазова.

Наша Родина – это продолжение традиций и культур множества народов, объединенных на огромной территории великой страны, подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. «Россия – красивая, добрая, гостеприимная, сильная, и каждая её маленькая часть – это большая история, каждый человек – достояние, каждый новый день – шаг вперёд. Потому что мы, наш дом, наши дети – это и есть Россия», – сказал Игорь Артамонов.