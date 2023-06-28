Идеи, готовые к реализации, предложили студенты Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы в рамках проекта «Стартап как диплом». К реализации своих задумок в тестовом режиме авторы приступили уже на стадии подготовки к защите и намерены развивать их дальше.

Одна идея – открытие исторической кофейни в городе. Ее инициаторы уже подобрали помещение на улице Интернациональная – специально в центре, чтобы заводить сюда экскурсионные группы в рамках концепции «Кофе с историей». На стенах кофейни планируют разместить фото достопримечательностей региона с QR-кодами, а сам напиток подавать в брендированных стаканчиках с видом города. Авторы проекта – Александр Митин, работающий экскурсоводом, и Никита Риберт с опытом бариста. Они уже договариваются с представителями сферы гостеприимства о включении посещения их исторической кофейни в маршруты для гостей.

Второй проект – развивающий центр для детей «Трансформация». Особенностью его станет работа с эмоциональным интеллектом ребенка, начиная с раннего возраста. Авторы – студентки Ирина Аничкина и Анастасия Андрейченко – намерены закупать специальную авторскую программу. А пока девушки провели несколько тренингов, чтобы понять, насколько это востребовано.

Третий стартап предполагает открытие Клуба компьютерных игр в Данкове. Такого раньше в этом городе не было. Посетители смогут не только играть, но и участвовать в соревнованиях по киберспорту. Опыт проведения таких мероприятий у авторов идеи – Дарьи Михайловой и Владиславы Пригариной – есть. Первый чемпионат они провели при подготовке диплома.

Как сообщили в вузе, над проектами ребята работали в течение полутора лет. Программа обучения включала образовательные курсы по предпринимательству, тренинги, направленные на формирование проектных и предпринимательских компетенций, мастер-классы менторов и наставников и многое другое. Такой формат в Президентской академии действует третий год. Суть его в том, что к итоговой защите студенты подходят с готовым бизнес-планом. Каждый проект проверяется на востребованность. А после вручения дипломов студенты Президентской академии могут развивать свои идеи дальше и по-прежнему консультироваться у своих наставников из Центра «Мой бизнес».

«Если идеи действительно хорошие и нужные, то на их развитие можно получить гранты и субсидии. Проекты студентов РАНХиГС, уверен, именно такие, ведь их проверили и оценили множество экспертов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.