Креативный субботник провели студенты Липецкого колледжа индустрии сервиса. Они решили собрать всех желающих и вместе «Включить весну», чтобы привести улицы города в порядок после зимы. Эту акцию активно поддержали горожане.

Как сообщили в управлении образования и науки Липецкой области, студенты и присоединившиеся к ним неравнодушные местные жители вместе очистили улицу Юных Натуралистов от мусора. Кроме этого, они провели мастер-классы по апсайклингу – вторичному использованию материалов и вещей. Для детей были организованы разнообразные интерактивные игры, а молодежь создала коллекцию одежды из мусорных мешков. Субботник завершился творческими номерами, которые подарили всем прекрасное настроение. Такие акции важны для воспитания экологической культуры и укрепления добрососедства, отметили организаторы субботника.

«Молодежь Липецкой области – целеустремленная и талантливая, – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов. – России и нашей области нужны юноши и девушки, способные трудиться на благо людей, готовые отвечать на вызовы времени, самосовершенствоваться и менять мир».