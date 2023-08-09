Студенты Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства активно принимают участие в благоустройстве своего учебного заведения перед началом нового учебного года. Волонтеры под руководством классного руководителя помогают в ремонтных работах и уборке территории, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

«Летние работы по благоустройству территории любимого колледжа – это прекрасная возможность общения с одногруппниками и классным руководителем. Мы уже все соскучились. Мечты превращаются в реальность нашими руками: уютный двор и красивые кабинеты. Колледж – наш дом, очень хочется, чтобы он был самым лучшим», – сказал один из участников работ по благоустройству Данил Потапов.

Студенты демонстрируют не только учебные достижения, но и активное участие в создании комфортной и красивой образовательной среды, отметили в управлении образования и науки. «Это яркий пример энтузиазма и самоотдачи, вклад молодых липчан в создание уютного учебного пространства», – отметил губернатор региона Игорь Артамонов.