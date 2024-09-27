Студенты и волонтеры Липецкого медицинского колледжа приняли участие в Антинаркотической школе волонтеров «РИСК-2024». В программе были лекции, тренинги, мастер-классы, активности, направленные на формирование у участников осознанного отношения к своему здоровью и ответственности за свои поступки. Слушатели узнали о вреде наркотиков, научились распознавать первые признаки зависимости и получили рекомендации о том, как помочь тем, кто столкнулся с этой проблемой.

Школа объединила более 40 молодых людей, готовых активно участвовать в антинаркотической деятельности. Участники разработали собственные профилактические мероприятия, представили их в формате проектов и успешно защитили перед экспертами. Ребята из 8 образовательных организаций придумали акции, игры, интеллектуальную викторину по профилактике ПАВ: ПАВ карта, АНК своя игра, АНТИ-ДЫМ-ОК, квиз -интеллектуальная игра «Темная сторона Земли».

Впервые количество выявленных наркозависимых за 6 месяцев 2024 года снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24 %. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно подчеркивал: «Вопрос совершенствования профилактической работы среди молодежи является важнейшей составляющей антинаркотической деятельности».