Студенты липецкого педуниверситета временно заменят в школах учителей старше 65 лет

Около 30 студентов ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского восполнят недостаток педагогических кадров и выйдут на работу в школы Липецка с 9 ноября.

В университете поддержали акцию помощи учителям школ и преподавателям вуза в период пандемии Covid-19. Были созданы волонтерские педагогические отряды для временной замены учителей старше 65 лет, которые с 5 ноября не могут исполнять свои обязанности из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе, сообщается на сайте учебного заведения.

«Сегодня, когда школы в большинстве своем продолжают работу в очном формате, а часть учителей вынуждены соблюдать режим самоизоляции, возник острый дефицит педагогических кадров. Мы не смогли остаться в стороне и предложили нашим студентам временно заменить учителей. Уверены, что у наших ребят для этого достаточно профессиональных знаний и навыков. Студенты из этой ситуации тоже извлекут пользу – дополнительная практика позволит показать себя потенциальному работодателю и до окончания вуза войти в профессию, – отметила ректор нашего университета Нина Владимировна Федина.

Помимо студентов, которым придется трудиться учителями, волонтеры педагогических отрядов будут оказывать помощь в организации дистанционных занятий преподавателям ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, которые должны соблюдать режим самоизоляции.