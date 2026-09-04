Студенты Липецкой области могут принять участие в олимпиаде «Я – профессионал»

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» – проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – объявила о старте X сезона. Студенты и магистранты из Липецкой области могут подать заявку на сайте до 10 ноября. В прошлом сезоне участниками проекта из Липецкой области стали 700 студентов, из них 29 человек получили статус дипломантов олимпиады.

В юбилейном сезоне количество направлений выросло до 68. Отборочный этап состоится с 13 по 29 ноября, заключительный этап пройдет с февраля по апрель 2027 года, а итоги сезона будут объявлены в мае – июне 2027 года. Задания олимпиады разрабатываются вузами совместно с индустриальными партнерами и позволяют студентам работать с реальными профессиональными задачами. Участников X сезона ждут карьерные мероприятия, программы развития, знакомство с представителями компаний и возможность получить опыт, необходимый для дальнейшего профессионального роста.

Сегодня в экосистему олимпиады входят более 1100 вузов-участников и свыше 750 работодателей, которые помогают студентам получить практический опыт, пройти стажировки и построить профессиональную траекторию. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» входит в национальный проект «Молодежь и дети», реализуемый по решению Президента России Владимира Путина. «Эта олимпиада может стать импульсом для раскрытия профессионального потенциала молодых липчан и создать условия для их самореализации», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.