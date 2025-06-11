Студенты Липецкой области завоевали 15 дипломов олимпиады «Я – профессионал»

Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвела итоги VIII сезона. Липецкая область вошла в топ-30 регионов по числу призеров, завоевав 15 дипломов. Всего в этом сезоне олимпиада объединила 185 610 студентов из 89 регионов России, которые соревновались по 71 направлению.

Дипломанты олимпиады смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования. Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал» объединяет самых талантливых студентов. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

«Олимпиада студентов представляет собой масштабную проверку знаний и прикладных навыков обучающихся российских вузов и дает им уникальную возможность для карьерного сопровождения. 15 дипломов – это очень хороший результат, который подтверждает уровень и качество подготовки специалистов в Липецкой области», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.