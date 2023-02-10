Студенты и преподаватели Липецкого медицинского колледжа и Усманского филиала приняли участие в Международной научно-практической конференции, которая прошла в Липецком медколледже в гибридном формате. Сначала участники заслушали доклады представителей профессионального сообщества, а после выступили со своими научными изысканиями и исследованиями.

На пленарном заседании выступили ученые и преподаватели Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова, Могилевского медицинского колледжа Республики Беларусь и главный внештатный клинический фармаколог управления здравоохранения Липецкой области Ольга Смусева. Они рассказали об актуальных проблемах современной медицины, наиболее часто встречающихся в практике фельдшера нозологиях, а также рассмотрели некоторые аспекты их диагностики, ведения и терапии.

Работу конференции продолжил конкурс научно-исследовательских трудов студентов. Все работы прошли проверку в системе «Антиплагиат». Оригинальность текста составила выше 60%. Победителей определили по нескольким направлениям профессиональных и общепрофессиональных дисциплин, а также гуманитарных, социально-экономических дисциплин и краеведческих исследований. Всем авторам вручили сертификаты участника. «Студенческие годы – время не только учебы, но и проб, поиска себя. Возможно, после участия в таких конференциях кто-то почувствует вкус науки и свяжет свою жизнь с исследованиями на благо человечеству», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.