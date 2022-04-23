150 студентов Воронежского медицинского университета им. Н.Н. Бурденко посетили Липецкую область и познакомились с условиями работы в медучреждениях. Сотрудничество с ВГМУ инициировано главой региона Игорем Артамоновым. Для студентов — целевиков организовали день открытых дверей в детской областной больнице и поликлинике.

Будущие медики посетили с обзорной экскурсией территорию больницы, познакомились с работой гастроэнтерологического, грудничкового, нефрологического, онкологического, гематологического, пульмонологического отделений. Липецкие врачи рассказали им о перспективах и возможностях, которые открывает медицина в нашем регионе, ответили на вопросы, касающиеся условий работы, технического оснащения рабочих мест, зарплаты.

«Вопрос дефицита медицинских кадров для нас стоит очень остро. В регионе не хватает педиатров, врачей узких специальностей. Всего около 300 человек. Ждем прибытия молодых специалистов в областную детскую больницу и районные медучреждения», — сказал начальник управления здравоохранения Липецкой области Юрий Шуршуков.

Также вчера на базе областной детской больницы открылся Центр практической подготовки педиатров. Соответствующее соглашение подписали заместитель главы администрации Александр Ильин, начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков и ректор ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Игорь Есауленко.

«Этот центр открывается по инициативе главы региона Игоря Артамонова. В рамках сотрудничества с ВГМУ он дал нам это поручение месяц назад, сегодня мы его реализовали. Здесь смогут проходить практику старшекурсники и ординаторы вуза с возможностью продолжить работу в нашем регионе. Также ждем ординаторов из других областей», — отметил Юрий Шуршуков.

Программа завершилась пресс-конференцией, на которой главный врач и заведующие отделениями рассказали о слаженной работе большого коллектива, студенты могли задать вопросы будущим работодателям. Многие отметили, что после получения диплома пополнят ряды молодых врачей в родном регионе.

Всего из Липецкой области в ВГМУ учатся 737 человек, из них 308 — по целевому набору. «Воронежский медицинский университет – главный поставщик кадров для Липецкой области. Более 45% всех врачей региона – его выпускники. Мы хотим и далее расширять наше сотрудничество, чтобы как можно больше выпускников Воронежского медуниверситета приехало к нам на работу в Липецкую область. В нашем регионе есть все условия для самореализации и карьерного роста молодых специалистов в благоприятных социально-экономических условиях»,– подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.