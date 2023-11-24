Студенты и преподаватели университета науки и технологий МИСИС встретились с резидентами особой экономической зоны «Липецк». Представители управляющей компании и предприятий-резидентов ОЭЗ — «Бекарт-Липецк» и «Гермес-Липецк» — рассказали учащимся о регионе, экономической зоне, о том, какие кадровые потребности сегодня существуют. Студенты узнали о производствах, размерах заработной платы, о карьерных возможностях для молодых инженеров-конструкторов, технологов, IT-специалистов. Также их интересовали специфика и технологии работы заводов, условия переезда и трудоустройства.

Как отметила директор Агентства инвестиционного развития Липецкой области Елена Сушкова, в каждой компании экономической зоны целеустремленным и эффективным сотрудникам дают зеленый свет на совершенствование профессиональных способностей. Есть немало примеров, когда сотрудники, начав с линейных должностей, продолжают свой профессиональный путь на ведущих должностях в зарубежных или российских компаниях.

Представители особой экономической зоны обсудили с директорами институтов МИСИС вопросы прохождения практики на заводах липецких резидентов, возможность адаптации образовательных программ под специфику их производств. Свободные вакансии от компаний теперь напрямую будут направлять в университет для публикации на информационных ресурсах учебного заведения. Сотрудники МИСИС, в свою очередь, займутся формированием списков кандидатов из числа студентов, готовых к прохождению практики или стажировки с возможным последующим трудоустройством на предприятиях ОЭЗ «Липецк».

«Липецкие предприятия активно включились в работу по формированию кадровых резервов. Многочисленные мероприятия со школьниками, студентами, соискателями помогут реализовать стратегию по комплектованию штата компетентными сотрудниками», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В МИСИС обучаются 20000 студентов более чем по 75 направлениям подготовки. В состав одного из наиболее динамично развивающихся научно-образовательных центров страны входит девять институтов.