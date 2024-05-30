Студенты кафедры дизайна и художественной обработки материалов ЛГТУ нарисовали граффити-комикс в здании ГУ МЧС по Липецкой области. Проект приурочен к празднованию 375-летия со дня образования пожарной охраны России.

Работа над граффити велась в несколько этапов: сначала был нанеcён линейный рисунок, затем основные цветовые пятна и детали. Граффити украшает один из лестничных пролётов с первого по пятый этаж. По словам студентов, комикс рассказывает историю становления сотрудника МЧС. Мальчик, увидевший в детстве спешащие на пожар красные машины, подрастает и поступает в профильный ВУЗ, после окончания устраивается офицером на службу. Студентов, работавших над комиксом, наградили грамотами.