обедители интеллектуальной игры «Профессионариум», студенты ЛГТУ, колледжей и техникумов Липецка посетили предприятия особой экономической зоны. Ребятам показали, как организовано производство на двух крупных предприятиях, «Бекарт» и «ЛВМ РУС». Экскурсия заняла практически половину рабочего дня и впечатлила не только студентов, но и их преподавателей.

«ОЭЗ «Липецк» лидирует во многих рейтингах страны, здесь высокий уровень корпоративной культуры и зарплат. Побывать на предприятиях, увидеть, как организовано рабочее пространства – хороший повод для студентов задуматься о будущей профессии и пообщаться с будущими работодателями. Возможно, студенты смогут реализовать себя на одном из предприятий ОЭЗ «Липецк», потому что перспективы и возможности для этого есть», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.

На заводе «Бекарт» студентов познакомили с процессом изготовления металлокорда и стальной проволоки. А специалисты предприятия «ЛВМ РУС» показали полный цикл производства картофеля-фри с последующей дегустацией свежей обжаренной картошки.

«Экскурсии позволяют нам рассказывать студентам, будущим специалистам о деятельности предприятия, технологии производства, инновационных методах работы в пищевой промышленности. Студенты проходят у нас производственную практику, есть примеры трудоустройства в нашу компанию», — объяснила Оксана Каспари, руководитель кадровой службы «ЛВМ РУС».

Подобные экскурсии – обычная практика для предприятий особой экономической зоны. Гостям показывают не только производство, но и Центр управления сетями, где в режиме реального времени на огромном экране транслируется схема работы всех инженерных сетей, пожарный и таможенный посты, расположенные на территории Грязинской площадки ОЭЗ.

«Знакомство с предприятиями-резидентами экономзоны позволяет не только узнать, как все устроено внутри. Это помогает компаниям закрыть свободные рабочие вакансии, а талантливым и активным молодым людям выбрать будущую профессию. Это полезное взаимовыгодное сотрудничество, а также позиционирование имиджа особой экономической зоны», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Роман Петрухин.